Скандал с продажей детей иностранцам в Москве: громкое разбирательство и приговоры Елена ГалицкаяВ январе 2020 года в Москве началась одна из самых шокирующих историй о торговле детьми, когда смерть младенца привела к разоблачению жуткой практики.