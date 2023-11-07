Скандал с продажей детей иностранцам в Москве: громкое разбирательство и приговоры Елена ГалицкаяВ январе 2020 года в Москве началась одна из самых шокирующих историй о торговле детьми, когда смерть младенца привела к разоблачению жуткой практики.
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