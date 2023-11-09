Будьте здоровы, кот: могут ли животные заразиться от хозяев сезонными заболеваниями

Ноябрь – самый разгар поры сезонных заболеваний. Грипп, ОРВИ, к котором несколько лет назад прибавился и коронавирус… А можно ли подхватить простуду от домашнего любимца? Или, наоборот, заразить его респираторной инфекцией? Об это Тульской службе новостей рассказала директор ветеринарной клиники "Прайд" Ольга Зеленова.
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