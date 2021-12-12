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Сало как военный продукт и объект мифов

Сало как военный продукт и объект мифов

Сало… Как много в этом слове, не так ли? И у нас при этом слове давно стойко возникает довольно гротескный образ чубатого соседа с Украины, как раз с шматом сальца толщиной в ладонь, бутылью органической жидкости, заткнутой кукурузиной и так далее.

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