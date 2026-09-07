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Биолог Удавлиев: у съедобных грибов есть очень похожие ядовитые двойники

Биолог Удавлиев: у съедобных грибов есть очень похожие ядовитые двойники

Надежного способа за несколько секунд определить, ядовит гриб или нет, не существует. Даже опытные грибники оценивают сразу несколько признаков — форму и поверхность шляпки, строение нижней стороны, ножку и ее основание, наличие кольца, цвет мякоти и другие особенности конкретного вида, рассказал «Газете.

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