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Правительство продлило налоговые льготы для бизнеса в Курской области

Премьер-министр Михаил Мишустин продлил налоговые послабления для бизнеса в Курской области. Как пишет «Российская газета», ещё на год отложены выплаты по налогам и страховым взносам для предпринимателей, работающих в приграничных районах и на территориях с режимом КТО, а также там, где принято решение об отселении жителей.

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