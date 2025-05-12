Правительство продлило налоговые льготы для бизнеса в Курской области

Премьер-министр Михаил Мишустин продлил налоговые послабления для бизнеса в Курской области. Как пишет «Российская газета», ещё на год отложены выплаты по налогам и страховым взносам для предпринимателей, работающих в приграничных районах и на территориях с режимом КТО, а также там, где принято решение об отселении жителей.