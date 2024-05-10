НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

133 подписчика

Миочич − о бое с Аспиналлом: «Мы можем это сделать, но только после Джонса»

«Том − хороший, прекрасный чемпион. Он крут. Перспективный, молодой и голодный. Однажды мы можем устроить бой, но сейчас мне нужен Джон Джонс», − сказал тяжеловес UFC Стипе Миочич.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх