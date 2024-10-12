Благоустройство Бобруйского сквера завершили в Наро-Фоминске

В Наро-Фоминске завершилось благоустройство Бобруйского сквера в рамках государственной программы. Названный в честь белорусского города-побратима, он стал еще более привлекательным для местных жителей и гостей города.
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