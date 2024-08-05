Нарколог назвал главные критерии алкогольной зависимости

Главный внештатный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы Антон Масякин рассказал, что существуют шесть главных критериев алкогольной зависимости, на которые необходимо обратить внимание, сообщает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии