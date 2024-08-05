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Нарколог назвал главные критерии алкогольной зависимости

Нарколог назвал главные критерии алкогольной зависимости

Главный внештатный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы Антон Масякин рассказал, что существуют шесть главных критериев алкогольной зависимости, на которые необходимо обратить внимание, сообщает РИА Новости.

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