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RT Russia

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Джабаров назвал иезуитским заявление Байдена об ударе ВС России по Украине

Джабаров назвал иезуитским заявление Байдена об ударе ВС России по Украине

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT реакцию действующего президента США Джо Байдена на удар ВС России по объектам Украины 25 декабря.

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Комментарии
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Валентин Воробьев
Он давно чуть живой на взгляд, не понимает,что пора на печку. Сидит и ждет, когда песок с него посыплется
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18 час.

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