Джабаров назвал иезуитским заявление Байдена об ударе ВС России по Украине

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT реакцию действующего президента США Джо Байдена на удар ВС России по объектам Украины 25 декабря.
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