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Трамп и Boeing 747-8 от Катара: рекордный подарок за 400 млн долларов

Трамп и Boeing 747-8 от Катара: рекордный подарок за 400 млн долларов

Дональд Трамп перестраивает внешнюю политику США, получая крупные подарки и инвестиции. Самолёт Boeing 747-8 от Катара за 400 млн долларов стал ярким примером влияния принципа "плати за доступ", вызвав резонанс в политических кругах.

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