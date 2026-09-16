Мария Миронова выиграла суд у экс-супруга Андрея Сороки по делу об алиментах

Суд встал на сторону 53-летней актрисы Мария Миронова: теперь её бывший муж, 35-летний Андрей Сорока должен выплатить ей алименты за последние три года и сможет видеться с их общим сыном, семилетним Фёдором, только в присутствии его матери.
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