Мария Миронова выиграла суд у экс-супруга Андрея Сороки по делу об алиментах

Суд встал на сторону 53-летней актрисы Мария Миронова: теперь её бывший муж, 35-летний Андрей Сорока должен выплатить ей алименты за последние три года и сможет видеться с их общим сыном, семилетним Фёдором, только в присутствии его матери.