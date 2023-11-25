США хотят заставить Турцию ввести санкции против России и ХАМАС

Заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Нельсон во время своего визита в Турцию хочет заставить власти страны ввести санкции против России и боевиков группировки ХАМАС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии