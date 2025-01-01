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22+ новогодние игрушки из советского прошлого, которые навевают ностальгию по детству

22+ новогодние игрушки из советского прошлого, которые навевают ностальгию по детству

В детстве все мы любили украшать новогоднюю елку, погружаясь в сказочную атмосферу. На целых две недели зеленое деревце превращалось в волшебное царство, которое населяли хрупкие белочки, зайчики, расписные шары, сверкающая мишура и обязательная сосулька или звезда для верхушки.

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