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Трамп сообщил, что проведёт ряд встреч по теме Ирана

Трамп сообщил, что проведёт ряд встреч по теме Ирана

Лидер Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил о планах провести ряд встреч по ситуации вокруг Ирана. Об этом президент США сказал после встречи с мэром Нью-Йорка Зохраном Мамдани, передаёт ТАСС.

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