Татьяна Брухунова сфотографировалась в купальнике возле бассейна

Светская львица Татьяна Брухунова открыла для себя радость плавания во время отдыха в Сочи. Вместе с Евгением Петросяном, их дочерью и сыном они наслаждаются солнечными августовскими днями, пробуя фрукты и прогуливаясь по живописным улицам курорта.
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