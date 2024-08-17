Татьяна Брухунова сфотографировалась в купальнике возле бассейна

Светская львица Татьяна Брухунова открыла для себя радость плавания во время отдыха в Сочи. Вместе с Евгением Петросяном, их дочерью и сыном они наслаждаются солнечными августовскими днями, пробуя фрукты и прогуливаясь по живописным улицам курорта.