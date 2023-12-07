19 южноуральцев не могут вернуть золото из ювелирного салона: хозяин умер

В детективной истории, случившейся в Карталах, разбирается полиция.Полтора года 19 жителей города Карталы (Челябинская область) не могут вернуть золотые украшения, сданные в местный ювелирный салон — отремонтировать кольца-цепочки-сережки или поставить на изделиях пробу.