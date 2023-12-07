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19 южноуральцев не могут вернуть золото из ювелирного салона: хозяин умер

19 южноуральцев не могут вернуть золото из ювелирного салона: хозяин умер

В детективной истории, случившейся в Карталах, разбирается полиция.Полтора года 19 жителей города Карталы (Челябинская область) не могут вернуть золотые украшения, сданные в местный ювелирный салон — отремонтировать кольца-цепочки-сережки или поставить на изделиях пробу.

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