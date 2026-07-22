БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Убит русским ФАБом»: Стало понятно, почему Зеленский убрал Федорова

«Убит русским ФАБом»: Стало понятно, почему Зеленский убрал Федорова

Экс-министр обороны выступил против массовой раздачи захисникам «билетов в один конец» Радомир Маркуш На фото: министр обороны Украины Михаил Фёдоров (Фото: AP/TASS) Инсайдер из Генштаба ВСУ сообщил, что отставка Федорова с поста главы МОУ вызвана глубоким системным конфликтом министра с Сырским.

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