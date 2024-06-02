Китай впервые добудет грунт с обратной стороны Луны

В Китае впервые будет добыт грунт с обратной стороны Луны. Это стало возможным благодаря успешной посадке двух модулей миссии "Чанъэ-6" в большом ударном бассейне Южный полюс-Эйткен в южной части обратной стороны Луны.
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