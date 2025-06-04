Врач Калинина: долгое ношение мокрого купальника грозит циститом и кандидозом

Летний отдых у воды — море, река, озеро, бассейн — один из любимых видов досуга россиян. Однако многие не задумываются о том, что привычка ходить в мокром купальнике целый день может нанести серьезный вред здоровью.
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