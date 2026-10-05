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Царьград

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В Шахунье снова заметили медведя: советы при встрече с хищником

В Шахунье снова заметили медведя: советы при встрече с хищником

Администрация муниципального округа Шахунья предупредила жителей о появлении медведя в городской черте и опубликовала правила поведения при встрече с хищником, включая запрет на бегство и прямой зрительный контакт.

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