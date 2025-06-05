Plastic Logic, дочерняя компания Роснано, должна была запустить в производство презентованный еще 14 лет назад году «гибкий планшет» под названием «Plastic Logic100».
Украли гибко
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Plastic Logic, дочерняя компания Роснано, должна была запустить в производство презентованный еще 14 лет назад году «гибкий планшет» под названием «Plastic Logic100».
Свежие комментарии