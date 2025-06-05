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Украли гибко

Украли гибко

Plastic Logic, дочерняя компания Роснано, должна была запустить в производство презентованный еще 14 лет назад году «гибкий планшет» под названием «Plastic Logic100».

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