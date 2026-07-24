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KAITO взлетел на 45% за неделю после подтверждения соглашения о данных с X

KAITO взлетел на 45% за неделю после подтверждения соглашения о данных с X

Токен $KAITO резко ускорил рост после того, как проект официально подтвердил заключение соглашения о данных с платформой X — впервые с момента январской блокировки доступа к API, которая едва не похоронила экосистему InfoFi проекта.

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