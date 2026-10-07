Год жизни на Луне: 7 изменений, которые произойдут с телом человека

Обитаемые лунные базы могут появиться уже в ближайшее десятилетие. Но год на Луне — это далеко не романтический отпуск с видом на Землю, а серьезное испытание для человеческого организма.
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Это фантасты все красиво описывали ,а реалии таковы ,.что лучше нашей матушки Земли для нас нет и от добра добра не ищут. Надо бы получше беречь нашу прекрасную во всех отношениях планету голубую красавицу- Землю.