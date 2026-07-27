В Самарской области полицейские поблагодарили работника финансового учреждения за предотвращение хищения более 200 000 рублей у местной жительницы

В рамках акции «Им благодарна полиция» начальник Управления МВД России по городу Тольятти поблагодарил сотрудника финансового учреждения за предотвращение факта мошенничества в отношении местной жительницы.
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