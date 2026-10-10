В Черногории арестована команда канала «Рыбарь». Что она делала в стране НАТО?

Политнавигатор Основателя телеграм-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука вместе с женой и тремя членами команды задержали в Черногории.
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Надо было их с годик подержать. А может и поболе. Мозгов нет и это навсегда. То историк в крайне враждебную России польшу прётся. не надо таких вытаскивать Пускай в их тюрьмах ума набираются.
Звинчук страх потерял. Штирлицем себя почувствовал, решил, что ему всё по плечу. Сложно сказать, зачем ему этот монастырь понадобился, скорее всего, это просто предлог был, а задание у его команды совсем другое было. Ну, вот цифровое оборудование, беспилотник и пр. скарб у группы изъяли, пусть это будет самыми малыми потерями. Могло быть и хуже.
Если в тридцать лет ума нет, то уже не будет. Хорошо, хоть выдворили в Россию.