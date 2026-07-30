Украинские АЗС готовятся к дизелю по 100 гривен за литр

Почему цены на дизель в Украине взлетели на 4 гривны за сутки? Какие сети АЗС уже торгуют дизелем дороже 93 гривен за литр? Станет ли цифра 100 гривен на стелах новой нормой? И готовятся ли сети к сокращению числа работающих заправок? Аналитики издания Говорит Европа разбирались.