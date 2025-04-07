НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Калужские новости

1 подписчик

В ДТП в районе калужского Ахлебинино погиб мужчина-пассажир

В ДТП в районе калужского Ахлебинино погиб мужчина-пассажир

Водитель автомобиля Hyundai Solaris совершил столкновение со стоявшими впереди в пробке транспортными средствами и съехал в кюветВ районе села Ахлебинино, Перемышльского района, Калужской области вечером, 6 апреля произошло ДТП.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх