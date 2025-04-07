В ДТП в районе калужского Ахлебинино погиб мужчина-пассажир

Водитель автомобиля Hyundai Solaris совершил столкновение со стоявшими впереди в пробке транспортными средствами и съехал в кюветВ районе села Ахлебинино, Перемышльского района, Калужской области вечером, 6 апреля произошло ДТП.
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