⚡️Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин дал старт движению по дороге в обход Алушты «Благодаря системной поддержке со стороны Президента России продолжается успешная работа по развитию дорожной сети страны.
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