Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН предупреждают о геомагнитных возмущениях в ближайшие дни.
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Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН предупреждают о геомагнитных возмущениях в ближайшие дни.
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