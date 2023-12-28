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Кошка стала забираться в ведро с водой, словно это коробка. Видео

Кошка стала забираться в ведро с водой, словно это коробка. Видео

Хозяйка белой кошки искала питомца несколько часов и обнаружила в наиболее неочевидном месте. Кошка забралась в наполненное водой ведро и просто отказывалась выходить — на все уговоры хозяйки она просто ныряла с головой в воду и пускала пузыри.

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