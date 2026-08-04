В Астраханской области криминальный пыл заметно остыл в первом полугодии

По итогам первого полугодия общее число преступлений в области снизилось на 16,8%. Наиболее заметную усадку криминальный промысел дал на виртуальном и уличном фронтах: объемы IT-преступлений упали сразу на треть, а число правонарушений на улицах и в общественных местах сократилось на 18,8% и 7,5% соответственно.