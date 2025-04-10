Китай призвал США не "обелять" японский милитаризм времен Второй мировой войны

Пекин, 9 апреля /Синьхуа/ -- Официальный представитель Министерства обороны КНР Чжан Сяоган заявил в среду, что отдельные лица в США не должны выдавать ложь за правду и "обелять" японский милитаризм времен Второй мировой войны.
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