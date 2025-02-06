Как за последние годы изменился состав переселенцев в Россию

Александр ШУСТОВ В прошлом году Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, претерпела существенные изменения, что не преминуло сказаться на составе переселенцев.
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