Депутат Анна Скороход заявила, что Киев и Украина не готовы к зиме 2026-2027 годов. Части столицы остаются без тепла из-за повреждений инфраструктуры.
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