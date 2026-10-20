Почему Трамп считает Байдена мошенником, а Европу — щедрым спонсором конфликта в Украине? Может ли глава государства «принять участие» в выборах во время конфликта, если они запрещены законом? Почему отказ от Минских соглашений сейчас выглядит как путь к разбитому корыту? И как щедрость Европы и нежелание Зеленского заканчивать войну связаны с крахом украинской экономики? Жёсткая Читать далее: https://govorit.
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