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Политолог Третьяков предсказал разгром войск Украины в случае их наступления на ДНР и ЛНР

Политолог Третьяков предсказал разгром войск Украины в случае их наступления на ДНР и ЛНР

Политолог Виталий Третьяков предсказал разгром украинских войск в случае их наступления на самопровозглашенные ДНР и ЛНР.

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Алекс ZLOYBOY
Будет много крови, но хохляцких пацанов жалко (ибо много их парубков из деревни сейчас служат в всу)... А вопрос решать надо... Доигрались в "демократию": Бандеро-фашисты, под руководством евреев - в центре гейропы... В кошмарном сне не приснится...

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