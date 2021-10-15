Политолог Третьяков предсказал разгром войск Украины в случае их наступления на ДНР и ЛНР

Аргументы неделиПолитикаПолитолог Третьяков предсказал разгром войск Украины в случае их наступления на ДНР и ЛНРПолитолог Виталий Третьяков предсказал разгром украинских войск в случае их наступления на самопровозглашенные ДНР и ЛНР.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлекс ZLOYBOYБудет много крови, но хохляцких пацанов жалко (ибо много их парубков из деревни сейчас служат в всу)... А вопрос решать надо... Доигрались в "демократию": Бандеро-фашисты, под руководством евреев - в центре гейропы... В кошмарном сне не приснится...Комментировать
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