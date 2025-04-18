Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • alik3456 Джексон
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Ученые утверждают, что ваши клетки могут слышать звук невероятным образом

Ученые утверждают, что ваши клетки могут слышать звук невероятным образом

Ученые обнаружили, что клетки человека могут «слышать» звук. Новое исследование показывает, как акустические волны влияют на гены и могут использоваться в медицине.

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