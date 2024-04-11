«ЕвроТранс» открывает внебиржевое окно реализации оферты о покупке акций для участников IPO

ПАО «ЕвроТранс», независимый топливный оператор, работающий под брендом “ТРАССА”, открывает первое из двух внебиржевых окон акцепта оферты о возможности приобретения акций компании по фиксированной стоимости 250,0 рублей для участников первичного размещения акций, проходившего в ноябре 2023 года.