«ЕвроТранс» открывает внебиржевое окно реализации оферты о покупке акций для участников IPO

ПАО «ЕвроТранс», независимый топливный оператор, работающий под брендом “ТРАССА”, открывает первое из двух внебиржевых окон акцепта оферты о возможности приобретения акций компании по фиксированной стоимости 250,0 рублей для участников первичного размещения акций, проходившего в ноябре 2023 года.
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