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FinFax - Новости банков и вкладов

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Российские банки блокируют 20 тысяч подозрительных переводов ежедневно

Российские банки блокируют 20 тысяч подозрительных переводов ежедневно

Российские банки ежедневно блокируют около 20 тысяч подозрительных транзакций и предупреждают клиентов о возможных мошенничествах, сообщил заместитель председателя Центробанка Герман Зубарев в интервью «Комсомольской правде».

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