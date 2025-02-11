Российские банки блокируют 20 тысяч подозрительных переводов ежедневно

Российские банки ежедневно блокируют около 20 тысяч подозрительных транзакций и предупреждают клиентов о возможных мошенничествах, сообщил заместитель председателя Центробанка Герман Зубарев в интервью «Комсомольской правде».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)