Родителей из Западного Дегунина приглашают на встречу в семейном центре на Дубнинской

Выйти из сложной ситуации без потерь ― возможно? Ссоры в семье ― преодолимо? Обсудить вопросы семейного «быта», поделиться своими историями и получить советы психолога смогут мамы и папы в семейном центре «Преображение».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии