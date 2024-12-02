Спасатели вытащили шесть человек из машин, застрявших в снегу

Спасательную операцию проводили 1 декабря на реке Тасаяха в 40 км от поселка Вынгапуровский. Как сообщает «Ямалспас», в дежурную часть в 22:19 по местному времени поступил экстренный звонок о том, что в данном районе в снегу увязли 3 автомобиля, в которых находилось шесть человек.
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