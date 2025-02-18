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В Эстонии крупный завод Estonian Cell остановил работу после выхода из БРЭЛЛ

В Эстонии крупный завод Estonian Cell остановил работу после выхода из БРЭЛЛ

В Эстонии приостановил работу крупнейший в стране целлюлозный завод Estonian Cell на фоне резкого роста цен на электроэнергию, вызванного выходом страны из единой энергетической системы БРЭЛЛ (Беларусь – Россия – Эстония – Латвия – Литва).

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Комментарии
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EV
Evgeni Velesik
Что древесина кончилась? Ай, нет это лепестпичество отрубили! Бедная Калла!
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