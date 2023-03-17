Польша и страны Балтии на деньги США расширяют сеть оперативных аэродромов (КАРТА)

Сегодня в рамках укрепления восточного фланга НАТО в Польше и странах Балтии идет расширение аэродромной сети, которую планируется использовать для переброски войск, вооружений и военной техники непосредственно к границам Белоруссии и России.
Сегодня в рамках укрепления восточного фланга НАТО в Польше и странах Балтии идет расширение аэродромной сети, которую планируется использовать для переброски войск, вооружений и военной техники непосредственно к границам Белоруссии и России.
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