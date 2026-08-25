Интернет и мобильную связь в России можно будет оплачивать цифровыми рублями

МТС, «Мегафон» и «Ростелеком» уже работают над такой возможностью Крупнейшие российские операторы связи — МТС, «Мегафон» и «Ростелеком» —готовятся принимать цифровые рубли в качестве оплаты своих услуг, сообщают «Ведомости».
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