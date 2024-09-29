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Обычная школа Калининграда... Ау... и что дальше?

В первом классе школы Калининграда треть учеников не знает русского языка — недовольным родителям директор предложила либо сменить школу, либо «учить узбекский»В первом классе школы №7 в Калининграде учатся 6 детей мигрантов, абсолютно не знающие русского языка.

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