Бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, признанный в России экстремистом и террористом, заявил о намерении баллотироваться на пост президента, и опубликовал в личном телеграм-канале свою предвыборную программу.
Президентом Украины может стать террорист
Комментарии
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ВераВерная
Президентом чего хочет Люся стать? Украины? А он так уверен, что от нее что-то останется?
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1 д.
ВС
А террористов ВВП мочит в сортире. Так что зря Люся, ох и зря...
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1 д.
Наталия
Какая разница, кто там претендует на эту провальную должность. Все они одним миром мазаны. Да и существование самой Украины под вопросом.
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1 д.
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