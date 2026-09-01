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Мировое обозрение

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Путин назвал новые меры ФРГ против России ошибкой немецких властей

Путин назвал новые меры ФРГ против России ошибкой немецких властей

Владимир Путин назвал новые антироссийские шаги Берлина грубой ошибкой, которая противоречит интересам самих немцев.

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