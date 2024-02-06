Героя СВО из Куйбышева Аслана Апчелеева покажут по НТВ

Журналисты и операторы НТВ 29 января весь день провели с семьей героя СВО из Куйбышева. Обгоревший в бою командир танка Аслан Апчелеев сейчас восстанавливает здоровье при поддержке фонда «Защитники Отечества».
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