«ГУР 2:0 СБУ: Буданов мстит за своих» — украинцы не верят в удар России по Покладу

Украинские эксперты и авторы в комментариях на крупнейших украинских ресурсах активно обсуждают удар дрона по кабинету главы СБУ и большинство уверены, что это была атака ГУР и Буданова*, которые мстят за своих убитых СБУшниками «побратимов».
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