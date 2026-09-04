«ГУР 2:0 СБУ: Буданов мстит за своих» — украинцы не верят в удар России по Покладу

Украинские эксперты и авторы в комментариях на крупнейших украинских ресурсах активно обсуждают удар дрона по кабинету главы СБУ и большинство уверены, что это была атака ГУР и Буданова*, которые мстят за своих убитых СБУшниками «побратимов».