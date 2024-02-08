Трое россиян 9 февраля сыграют четвертьфиналы теннисных турниров

В пятницу на корты во Франции и ОАЭ выйдут Людмила Самсонова, Дарья Касаткина и Карен Хачанов. В 12:00 по московскому времени в Абу-Даби начнется матч 1/4 финала турнира категории WTA-500 между Самсоновой и 12-й ракеткой мира Барборой Крейчиковой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии